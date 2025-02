FaZe Clan leva o Six Invitational 2025 e Carimba o Passaporte do Brasil no R6 E aí, tropa! FAZE UP, P*$@! 🔥🇧🇷 Se tem um bagulho que brasileiro sabe fazer bem, além de churrasco e memes, é atropelar gringo em... Game Hall|Do R7 17/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 12h07 ) twitter

E aí, tropa! FAZE UP, P&*$@! Se tem um bagulho que brasileiro sabe fazer bem, além de churrasco e memes, é atropelar gringo em jogo de tiro! A FaZe Clan acaba de cravar seu nome na história e meter mais um troféu de Six Invitational na conta do Brasil, botando os franceses da Team BDS pra correr com um 3 a 1 daqueles que até o narrador ficou sem voz. É o terceiro título mundial de R6 nas mãos dos BR, e os caras ainda levaram um troquinho maroto de US$ 1 milhão (ou seja, uns 5,7 milhões de reais, só pra deixar claro o tamanho do estrago).

