FINAL FANTASY XIV: Patch 7.1 “Crossroads” chega em 12 de novembro com crossover épico FINAL FANTASY XIV: Patch 7.1 “Crossroads” chega em 12 de novembro com crossover épico Game Hall|Do R7 04/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 04/11/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FINAL FANTASY XIV

E aí, guerreiros de Eorzea! Segura que lá vem bomba! Tá saindo do forno o Patch 7.1 “Crossroads” de Final Fantasy XIV, que chega dia 12 de novembro e já vem cheio de novidades pra fazer qualquer aventureiro perder o fôlego! E se você achava que ia ser só mais uma atualizaçãozinha marota, pode esquecer! Esse patch tá trazendo nada menos que uma colaboração direta com o lendário Final Fantasy XI, o primeiro MMORPG da Square Enix, que, pra muitos, foi o que abriu as portas do mundo online de Final Fantasy.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Razer Viper V3 Pro Sentinels: Mouse dos Sonhos Pra Quem Leva o PC a Sério

Lidere a Guarda do Véu em Dragon Age: The Veilguard – Uma Nova Jornada Épica no Mundo de Thedas!

Honor of Kings e Jujutsu Kaisen: A Colab que Vai Fazer Você Soltar Flash Vermelho de Emoção!