Flintlock: The Siege of Dawn - O RPG de ação que vai revolucionar o PC gaming

Saudações, deuses do PC gaming! Temos uma notícia que vai fazer os jogadores de console chorarem no canto. "Flintlock: The Siege of Dawn", o mais recente RPG de ação da A44 Games e da Kepler Interactive, finalmente entrou em estado Gold e está pronto para ser lançado no dia 18 de julho.

