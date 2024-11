Free Fire World Series 2024: Brasil Vai Pra Cima no Mundial no RJ Free Fire World Series 2024: Brasil Vai Pra Cima no Mundial no RJ Game Hall|Do R7 06/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 06/11/2024 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Free Fire World Series 2024

E aí, tropa! É oficial: o Free Fire World Series (FFWS) 2024 tá na área, e o palco é nada menos que o Rio de Janeiro. Entre os dias 8 e 24 de novembro, 17 equipes do mundo todo vão desembarcar na Cidade Maravilhosa, e tem quatro times brasileiros na missão de trazer o troféu pra casa! A briga vai ser acirrada, com prêmio de US$ 1 milhão no bolso pro campeão. E quem tá na pista pra pegar esse título e levantar o nome do Brasil? Fluxo, paiN Gaming, Corinthians e E1 – a nata da nata no Free Fire!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de tudo sobre o mundial!

Leia Mais em Game Hall:

EA SPORTS FC Mobile Chega com Tudo no Snapdragon Pro Series em São Paulo

Riot Games Abre o Palco pra Molecada na Final da Copa Aliança

Pokémon GO Invade São Paulo com Campeonato Internacional em Português