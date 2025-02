Frifas Folia: Do Meu Jeito chega no Free Fire É tiro, confete e fogo no bloco, tropa! 🎉💥 O Carnaval chegou no Free Fire, e a Garena não veio pra brincadeira! O evento Frifas Folia... Game Hall|Do R7 27/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É tiro, confete e fogo no bloco, tropa! O Carnaval chegou no Free Fire, e a Garena não veio pra brincadeira! O evento Frifas Folia: Do Meu Jeito! vai trazer skin temática, mudanças na jogabilidade, ativações nos bloquinhos da vida real e até boneco gigante de Olinda da Kelly com um Juliet bolado. É o crossover que a quebrada pediu!

Não perca a chance de saber tudo sobre esse evento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

PlayStation Plus em março tá só porrada! Dragon Age, Sonic Colors e Tartarugas Ninja no rolê!

BLEACH Rebirth of Souls ganha novo filme de abertura

Carnaval no Call of Duty? Bota o abadá e bora ruxar com o pacote Carnaval da Folia!