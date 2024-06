Game Hall |Do R7

GaBi: A nova estrela do CS Feminino do MIBR O cenário de CS2 feminino tá mais quente do que nunca! E o MIBR acaba de anunciar uma contratação de peso que promete deixar todo...

Alto contraste

A+

A-

O cenário de CS2 feminino tá mais quente do que nunca! E o MIBR acaba de anunciar uma contratação de peso que promete deixar todo mundo de queixo caído. A multicampeã Gabriela “GaBi” Maldonado, uma das jogadoras mais vitoriosas do cenário, chegou pra somar com o time.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• GaBi Chega para Fortalecer o CS Feminino do MIBR

• Dark and Darker Mobile: RPG nas Masmorras com Ação Intensa e Tesouros Épicos

• Gamescom Latam 2024: Abertura com Finalistas de Melhor Jogo Brasileiro e Palestras



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.