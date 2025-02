Gamescom Asia x Thailand Game Show: Fusão Que Vai Redefinir o Cenário Gamer do Sudeste Asiático Salve, guardiões do hype e caçadores de eventos épicos! 🏆✨ O cenário global de games acaba de ganhar um level up monstruoso: a Gamescom... Game Hall|Do R7 20/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Salve, guardiões do hype e caçadores de eventos épicos! O cenário global de games acaba de ganhar um level up monstruoso: a Gamescom Asia e a Thailand Game Show decidiram juntar forças e criar o maior evento de games do Sudeste Asiático! E anota aí na sua agenda gamer: 16 a 19 de outubro de 2025, em Bangkok, no lendário Queen Sirikit National Convention Center.

Não perca a chance de ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Razer Viper V3 Pro Faker Edition: O Mouse do “Rei Demônio Imortal”

Pré-venda de HUNTERxHUNTER NENxIMPACT já começou

Solasta II e a Democracia dos Gamers: Teste a Demo e Julgue com Seus Próprios Dados