Gears of War: E-Day - Uma nova era de ação se inicia! Galera, preparem-se! A The Coalition acabou de soltar uma bomba na Xbox Games Showcase 2024 com o anúncio de Gears of War: E-Day....

Alto contraste

A+

A-

Galera, preparem-se! A The Coalition acabou de soltar uma bomba na Xbox Games Showcase 2024 com o anúncio de Gears of War: E-Day. Esse jogo leva a gente direto pro Dia da Emergência, 14 anos antes do primeiro jogo da série. Nesse dia crucial, os heróis Marcus Fenix e Dom Santiago encaram a Horda Locust pela primeira vez. A parada é séria: os Locust emergem das profundezas pra tocar o terror no mundo de Sera.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• E-Day marca uma nova era para Gears of War: Prepare-se para a ação!

• Cat Quest III: Demo Já Disponível para PC e Novo Trailer Mostra Novidades

• Age of Mythology: Retold – Vem aí a Lenda Recontada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.