Golden Week da SEGA chega com descontos que fazem o coração gamer bater em 8-bits

Gente… eu juro que tava só abrindo o Steam pra “ver uma coisinha rápida” quando dou de cara com isso: a SEGA pirou na Golden Week. Pirou com gosto. Pirou com controle na mão, bug no bolso e promoções que fazem você pensar “será que eu preciso comer mesmo esse mês?” Pra quem não tá familiarizado, Golden Week é uma das épocas mais festivas (e econômicas) do Japão, com um monte de feriados juntinhos. E como todo bom gamer sabe, onde tem feriado no Japão, tem jogos em promoção pra todo o mundo sair comprando feito Gollum vendo um Steam Deck com 90% off.

Não perca a chance de conferir todas as ofertas incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

