GRADIUS ORIGINS: A Konami finalmente ouviu os coroas do MSX e trouxe a nave de volta pro fliperama digital Amigo… tem notícia que faz o coração da velha guarda bater mais forte que alarme de ficha caindo no fliperama, e essa aqui é uma delas... Game Hall|Do R7 28/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amigo… tem notícia que faz o coração da velha guarda bater mais forte que alarme de ficha caindo no fliperama, e essa aqui é uma delas: GRADIUS ORIGINS tá chegando no dia 7 de agosto, e não é só um revivalzinho preguiçoso não — é um festival intergaláctico de tiro, saudade e dedo doendo, com sete jogos clássicos e o inédito Salamander III pra completar o pacote.

Não perca a chance de reviver essa experiência nostálgica e emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

The Precinct: GTA Vice City foi parar num VHS da Sessão da Tarde com um distintivo e cheiro de gasolina

Marvel Cosmic Invasion: Quando os Heróis Decidem Resolver Tudo no Braço

Square Enix revela gameplay de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake