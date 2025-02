Haikyu!! Fly High inicia pré-registro global com recompensas exclusivas Se você já gritou junto com o Karasuno em cada jogada do Hinata e do Kageyama, se emocionou com as vitórias e sofreu com as derrotas... Game Hall|Do R7 18/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h46 ) twitter

Se você já gritou junto com o Karasuno em cada jogada do Hinata e do Kageyama, se emocionou com as vitórias e sofreu com as derrotas, então se segura porque a quadra tá aberta! Haikyu!! Fly High, o RPG de vôlei oficial do anime, já está com o pré-registro disponível para dispositivos móveis, e a Garena não está de brincadeira: tem recompensa exclusiva para quem garantir sua vaga desde já!

Não perca a chance de saber mais sobre esse jogo incrível e suas recompensas exclusivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

