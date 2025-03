Half-Life 2 RTX: NVIDIA Pega o Clássico e Faz um Upgrade Monstruoso Half-Life 2 é o jogo que fez todo mundo perceber que física em games podia ser mais do que apenas objetos flutuando aleatoriamente... Game Hall|Do R7 19/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Half-Life 2 é o jogo que fez todo mundo perceber que física em games podia ser mais do que apenas objetos flutuando aleatoriamente no ar. Agora, quase 20 anos depois, a NVIDIA resolveu enfiar Ray Tracing, DLSS 4 e gráficos absurdos no clássico, só para esfregar na cara dos peasant que jogam em console. Se você não tem uma RTX decente, já pode se preparar para ver seu PC se transformar em um forno industrial tentando rodar essa demo.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa revolução gráfica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Assassin’s Creed Shadows – Um espetáculo visual envolto em polêmicas e decisões ousadas

Os Ermos se contorcem – A Época da Loucura começa em Diablo Immortal!

Rumo ao Sonho Esmeralda: entrevista com desenvolvedores de Hearthstone