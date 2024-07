Heimerdinger chega com tudo em League of Legends: Wild Rift e Arcane O Heimerdinger, o Reverenciado Inventor, tá chegando com tudo no Wild Rift no Patch 5.3! E como se isso não bastasse, ele deu as... Game Hall|Do R7 23/07/2024 - 11h04 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h04 ) ‌



O Heimerdinger, o Reverenciado Inventor, tá chegando com tudo no Wild Rift no Patch 5.3! E como se isso não bastasse, ele deu as caras na prévia da 2ª temporada da série Arcane. E, claro, nada disso é coincidência, porque a Riot Games sabe como deixar a gente maluco com essas surpresas.

