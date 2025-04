Hell’s Obby no Roblox: Quando até navegador quer ser hardcore Olha, eu juro que eu tentei não gostar dessa ideia. Um navegador criando um jogo no Roblox? Isso soa como aquele seu tio que acabou... Game Hall|Do R7 04/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 11h26 ) twitter

Olha, eu juro que eu tentei não gostar dessa ideia. Um navegador criando um jogo no Roblox? Isso soa como aquele seu tio que acabou de descobrir o TikTok e agora quer ser influencer de crochê com 12 seguidores. Mas aí veio o Opera GX com o tal Hell’s Obby, e eu… tive que admitir: os caras mandaram bem.

Não perca a chance de descobrir mais sobre essa experiência única e divertida! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

