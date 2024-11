Honor of Kings e Jujutsu Kaisen: A Colab que Vai Fazer Você Soltar Flash Vermelho de Emoção! Honor of Kings e Jujutsu Kaisen: A Colab que Vai Fazer Você Soltar Flash Vermelho de Emoção! Game Hall|Do R7 01/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 01/11/2024 - 13h30 ) twitter

Honor of Kings e Jujutsu Kaisen

E aí, galera! Se liga na novidade que tá bombando no mundo dos games: Honor of Kings acabou de fechar uma parceria daquelas com o anime que tá dominando geral, Jujutsu Kaisen. A partir de hoje, 1º de novembro de 2024, o jogo traz uma enxurrada de conteúdos que vão fazer até o Gojo tirar a venda pra ver de perto!

