Honor of Kings: Explosão de Novos Jogadores Mano, segura essa! Após o lançamento global em 20 de junho, Honor of Kings explodiu e viu sua comunidade crescer com mais de 50... Game Hall|Do R7 22/07/2024 - 14h03 (Atualizado em 22/07/2024 - 14h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mano, segura essa! Após o lançamento global em 20 de junho, Honor of Kings explodiu e viu sua comunidade crescer com mais de 50 milhões de novos jogadores baixando e experimentando o jogo. O MOBA mais jogado no mundo tá bombando mais do que nunca!

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Honor of Kings celebra marco histórico com 50 milhões de novos jogadores

• Personagem de Cyberpunk: Mercenários se Une a GUILTY GEAR -STRIVE- em Colaboração Histórica

• Rio de Janeiro receberá novamente o Free Fire World Series (FFWS) Final Global