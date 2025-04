Honor of Kings inicia os Campeonatos Regionais com premiação gorda e vaga pro Mundial Salve, salve, tropinha que mete dedo na tela e destrói torre na humildade! Aqui é o Spider trazendo aquela visão sobre o maior corre... Game Hall|Do R7 11/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h26 ) twitter

Salve, salve, tropinha que mete dedo na tela e destrói torre na humildade! Aqui é o Spider trazendo aquela visão sobre o maior corre do momento no cenário mobile: os Campeonatos Regionais Profissionais de Honor of Kings começaram hoje, e o bagulho tá insano, com time da quebrada, premiação gringa e vaga pro Mundial em Riade, na Arábia Saudita!

Não perca a chance de ficar por dentro de tudo sobre esse campeonato incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

