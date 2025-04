HUNGER revela trailer de jogabilidade e confirma: você vai sofrer, morrer e gritar A GOOD FUN CORPORATION mostrou hoje o gameplay de Hunger, um jogo de extração PvPvE que parece mistura de Hunt: Showdown, Escape... Game Hall|Do R7 25/04/2025 - 10h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 10h20 ) twitter

Game Hall

A GOOD FUN CORPORATION mostrou hoje o gameplay de Hunger, um jogo de extração PvPvE que parece mistura de Hunt: Showdown, Escape from Tarkov e Resident Evil com sotaque francês do século XIX. E sim, é pra você tomar susto, perder loot e culpar o seu squad.

Não perca a chance de saber mais sobre esse jogo que promete ser uma experiência intensa e aterrorizante! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

