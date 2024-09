Impacto da saída de Hideaki Itsuno na Capcom e suas franquias Então, galera, vamos começar com uma bomba que abalou o mundo dos games: Hideaki Itsuno, o cara por trás de títulos icônicos como Dragon... Game Hall|Do R7 04/09/2024 - 17h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dragon's Dogma

Então, galera, vamos começar com uma bomba que abalou o mundo dos games: Hideaki Itsuno, o cara por trás de títulos icônicos como Dragon’s Dogma e Devil May Cry, está deixando a Capcom depois de 30 anos. Sim, isso mesmo, o mestre que nos deu algumas das experiências mais épicas e frustrantes (quem nunca gritou de raiva jogando Devil May Cry?) está partindo para desenvolver um novo jogo, mas dessa vez em um ambiente completamente diferente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Leia mais em r7 - GameHall



• Hideaki Itsuno deixa a Capcom: O que isso significa para o futuro de Dragon’s Dogma e Devil May Cry?

• Phil Spencer revela arrependimentos? Nem tanto: as maiores ‘derrapadas’ do chefão do Xbox!

• Star Wars Outlaws com NVIDIA DLSS 3.5: O Futuro dos Jogos Está no PC Master Race