Jogamos | EX-ZODIAC – Quando Star Fox dorme no ponto e um dev indie mete o pé no acelerador da nostalgia

Game Hall

Tá, vamos tirar isso da frente logo: sim, Ex-Zodiac é basicamente um clone de Star Fox. Mas não é aquele clone genérico que você vê no fundo do mercado com nome esquisito tipo “Stellar Mammal 64”. Não. Isso aqui é um tributo legítimo, daquelas homenagens tão bem feitas que fazem a original parecer preguiçosa. É como se o Ben Hickling, o cara por trás do jogo (também conhecido como MNKY, porque é claro que um dev retrô usa caps lock no nick), olhasse pra Star Fox 64, desse um gole de energético com sabor disquete e dissesse:“É assim que se faz, Nintendo. Com carinho, suor e shader de mentira.”

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este tributo nostálgico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

