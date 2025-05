Jogamos | Rocket Squad: Infinity: quando você junta FPS, extração, coop e robô maluco A Jackto Studios veio com fome e entregou um jogo onde você entra num planeta hostil pra extrair loot, administrar orçamento, bater... Game Hall|Do R7 02/05/2025 - 11h21 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h21 ) twitter

A Jackto Studios veio com fome e entregou um jogo onde você entra num planeta hostil pra extrair loot, administrar orçamento, bater em robôs e… torcer pra mecânica funcionar. Um shooter cooperativo com ambição de galáxia e execução ainda em órbita. Mas olha, a ideia é boa. Pelo menos no PC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre este jogo promissor!

