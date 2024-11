Jogamos – Worshippers of Cthulhu: O Culto ao Inominável Que Vai Te Deixar Questionando Suas Escolhas de Vida Jogamos – Worshippers of Cthulhu: O Culto ao Inominável Que Vai Te Deixar Questionando Suas Escolhas de Vida Game Hall|Do R7 11/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 10h49 ) twitter

Worshippers of Cthulhu

Imagina só: você, no controle de um culto com uma única missão em mente — despertar ninguém menos que Cthulhu, a besta cósmica dos pesadelos mais profundos de H.P. Lovecraft. Se você pensa que Worshippers of Cthulhu vai ser só mais um joguinho de construção e gerenciamento, sinto muito, mas não. Aqui, o objetivo é fazer decisões questionáveis, sacrificar seguidores como se fossem fichas de pôquer, e torcer para que a sanidade da sua “comunidade” aguente o tranco até a chegada do Grande Antigo. E vou te dizer, é uma experiência que te deixa alternando entre “genial” e “por que, meu Deus, eu decidi jogar isso?”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes desse jogo intrigante!

