Jude Bellingham: O Novo Ícone da EA SPORTS FC 25 Atenção, fanáticos por futebol digital! A EA Sports revelou que Jude Bellingham será o atleta de capa do aguardado EA SPORTS FC...

Atenção, fanáticos por futebol digital! A EA Sports revelou que Jude Bellingham será o atleta de capa do aguardado EA SPORTS FC 25, tanto nas edições Standard quanto Ultimate. O prodígio do Real Madrid e da seleção inglesa está pronto para deixar sua marca não só no campo, mas também nas nossas telinhas!

