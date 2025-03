Kakeru é o campeão da Capcom Cup 11 e a próxima edição volta pro Japão Fala, guerreiros do Hadouken! Depois de uma semana insana de porradas virtuais, o mundo conheceu o novo campeão de Street Fighter 6... Game Hall|Do R7 11/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fala, guerreiros do Hadouken! Depois de uma semana insana de porradas virtuais, o mundo conheceu o novo campeão de Street Fighter 6! Kakeru cravou seu nome entre as lendas ao vencer a Capcom Cup 11, derrotando 48 oponentes da elite mundial e fechando o evento com um duelo final de tirar o fôlego contra Blaz!

Não perca a chance de entender todos os detalhes desse evento épico e o que vem por aí! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Six Invitational 2025 faz história em Boston e explode na audiência de Rainbow Six Siege

Overwatch 2 x LE SSERAFIM: K-pop, tiro e brilho no campo de batalha!

Warcraft faz 30 anos e São Paulo vai virar Azeroth por um dia!