KIBORG Traz Porrada Cibernética ao Steam Next Fest Se você acha que pagar boletos já é uma prisão perpétua, espera até conhecer KIBORG, o rogue-lite de ação rápida da Sobaka Studio que... Game Hall|Do R7 20/02/2025 - 14h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 14h46 )

Se você acha que pagar boletos já é uma prisão perpétua, espera até conhecer KIBORG, o rogue-lite de ação rápida da Sobaka Studio que coloca você no papel de um presidiário futurista com 1300 anos de pena — porque né, cadeia futurista não tem essa de bom comportamento. Mas relaxa, porque aqui você não vai só ficar marcando o tempo na cela, vai sair quebrando tudo no melhor estilo “Velozes e Furiosos: Presídio Cibernético”.

Não perca a chance de experimentar essa aventura insana! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

