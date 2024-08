Krafton Salva Tango Gameworks e Garante Futuro Brilhante para Hi-Fi Rush! Tá aí uma reviravolta digna de novela mexicana! A Tango Gameworks, aquele estúdio que todo mundo achou que ia dar adeus com o lançamento... Game Hall|Do R7 12/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 12/08/2024 - 12h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tá aí uma reviravolta digna de novela mexicana! A Tango Gameworks, aquele estúdio que todo mundo achou que ia dar adeus com o lançamento do Xbox, acaba de ser salva pela Krafton, a empresa que trouxe para nós PUBG e The Callisto Protocol.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Krafton Compra Tango Gameworks: Hi-Fi Rush Vai Continuar Mandando Ver!

• Crimson Desert mostra sua força na Gamescom 2024 com demo repleta de ação

• God of War Ragnarök: Requisitos de Sistema para PC Revelados