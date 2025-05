La Quimera chegou em Early Access! O caos é OFICIAL! Senhoras e senhores, preparem seus teclados e seus corações: La Quimera está entre nós! Se você, assim como este velho guerreiro do... Game Hall|Do R7 07/05/2025 - 13h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 13h47 ) twitter

Senhoras e senhores, preparem seus teclados e seus corações: La Quimera está entre nós! Se você, assim como este velho guerreiro do mouse com bolinha, ainda se emociona com um bom shooter narrativo e sente falta de um FPS que misture ação frenética com uma história que te faça questionar a realidade, então senta que lá vem tiro, porrada e bomba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre essa nova aventura!

