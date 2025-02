Last Drop – O GTA finlandês dos anos 90 que você não esperava Já pensou em acordar em 1994, bem no meio de uma cidade finlandesa onde o rolê gira em torno de amizade, vícios e tretas pesadas, tudo... Game Hall|Do R7 19/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 16h06 ) twitter

Já pensou em acordar em 1994, bem no meio de uma cidade finlandesa onde o rolê gira em torno de amizade, vícios e tretas pesadas, tudo isso com um humor mais ácido que suco de limão? Então se prepara, porque Last Drop tá chegando e, mano… o bagulho tá maluco!

Não perca a chance de conhecer esse jogo insano! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

