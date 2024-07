LGD Gaming da Malásia conquista o Honor of Kings Invitational Season 2 Se liga na treta do Honor of Kings Invitational Season 2. A LGD Gaming Malaysia, uma das maiores potências de Honor of Kings da Malásia...

Se liga na treta do Honor of Kings Invitational Season 2. A LGD Gaming Malaysia, uma das maiores potências de Honor of Kings da Malásia, saiu vitoriosa após derrotar a Team Secret, também da Malásia. Com essa vitória, os caras levaram a maior parte da premiação de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual) e garantiram uma vaga no Honor of Kings Invitational Midseason, que vai rolar na Esports World Cup entre 1º e 4 de agosto. Vai ser insano!

