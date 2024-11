Life is Strange: Double Exposure – Max Está de Volta e Mais Misteriosa do que Nunca! Life is Strange: Double Exposure – Max Está de Volta e Mais Misteriosa do que Nunca! Game Hall|Do R7 01/11/2024 - 11h49 (Atualizado em 01/11/2024 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Life is Strange: Double Exposure

Salve, aventureiros e fãs de histórias que misturam a pegada sobrenatural com aquela vibe indie! Chegou o momento de voltar ao universo de Life is Strange, porque o novo capítulo, Double Exposure, já tá disponível pra galera no Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Pra quem já tava morrendo de saudades da Max Caulfield, aquela fotógrafa rebelde com o poder de manipular o tempo, essa é a hora de matar a saudade – mas se prepara, porque a parada agora é pesada: um assassinato misterioso, duas realidades paralelas e uma trama que vai mexer com a cabeça da galera!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Alok, Anitta e Matuê no FFWS Final Global: Free Fire Aumenta o Hype!

Análise | Speedollama – Velocidade e Tiroteios sem muita Diversão?

Análise: “[REDACTED]” – Sobreviver em uma Prisão Espacial Nunca Foi Tão… Repetitivo e Divertido?