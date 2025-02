Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii recebe novo trailer com Samoa Joe como o Rei Pirata! Se você achava que a franquia Like a Dragon já tinha explorado tudo que podia, pense de novo! A SEGA e a Ryu Ga Gotoku Studio (RGG... Game Hall|Do R7 06/02/2025 - 12h48 (Atualizado em 06/02/2025 - 12h48 ) twitter

Se você achava que a franquia Like a Dragon já tinha explorado tudo que podia, pense de novo! A SEGA e a Ryu Ga Gotoku Studio (RGG Studio) divulgaram um novo trailer de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, e dessa vez com um convidado especial de peso: o lutador Samoa Joe, da AEW, que interpreta Raymond Law, o Rei Pirata.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura maluca! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

