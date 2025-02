Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zarpa com Majima de capitão “Aaaaaargh, seus arruaceiros de plantão! 🏝️⚔️” O bagulho ficou doido e o Majima agora virou capitão de navio, fiote! A SEGA e o Ryu... Game Hall|Do R7 21/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aaaaaargh, seus arruaceiros de plantão! O bagulho ficou doido e o Majima agora virou capitão de navio, fiote! A SEGA e o Ryu Ga Gotoku Studio resolveram que a vida de yakuza já tava “meio sem graça” e tacaram o cara direto no alto mar em Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, que tá disponível desde hoje (21) pra PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam e Windows) — ou seja, não tem desculpa, só não joga quem não quer!

Não perca a chance de saber mais sobre essa aventura insana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

EA Sports NHL 25 crava CANADÁ como campeão da 4 Nations

Retorno à Pandária! Pacotes de upgrade para Mists of Pandaria Classic já estão disponíveis

GTA V Atualizado no PC: Agora com Ray Tracing, Mais Carros e…