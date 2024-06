Lords Mobile e The King of Fighters XV se unem em evento épico E aí, fãs de The King of Fighters e Neo Geo! Preparem-se para uma pancadaria épica, porque Lords Mobile acabou de se unir ao universo...

E aí, fãs de The King of Fighters e Neo Geo! Preparem-se para uma pancadaria épica, porque Lords Mobile acabou de se unir ao universo de The King of Fighters XV! Até o dia 31 de julho, você poderá juntar forças com lendas como Kyo Kusanagi e Mai Shiranui para dominar os Reinos de Athena.

