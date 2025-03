MainFrames: Um Platformer Pixelado Dentro do Seu PC Já Está Disponível E aí, pessoal! Já imaginou um jogo onde a área de trabalho do seu PC vira um mundo de plataforma? Pois é exatamente isso que MainFrames... Game Hall|Do R7 06/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h26 ) twitter

E aí, pessoal! Já imaginou um jogo onde a área de trabalho do seu PC vira um mundo de plataforma? Pois é exatamente isso que MainFrames faz, e já tá disponível pra PC e Nintendo Switch! Se você cresceu nos tempos dos disquetes, já brigou com uma tela azul ou sente saudade daquele papel de parede clássico do Windows XP, se prepare pra uma viagem nostálgica cheia de puzzles, saltos e cliques!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa aventura pixelada!

