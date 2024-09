Majin Boo está de volta em Dragon Ball: Sparking! ZERO E aí, mano, tá pronto pra DRAGON BALL: Sparking! ZERO? A Bandai Namco resolveu dar aquela moral pros fãs das antigas e trouxe o Majin... Game Hall|Do R7 09/09/2024 - 11h07 (Atualizado em 09/09/2024 - 11h07 ) ‌



DRAGON BALL: Sparking! ZERO

E aí, mano, tá pronto pra DRAGON BALL: Sparking! ZERO? A Bandai Namco resolveu dar aquela moral pros fãs das antigas e trouxe o Majin Boo, aquele mesmo, pra te deixar suando em frente à tela. E não vem sozinho não, porque as várias versões do vilão – Super Boo, Kid Boo, Babidi, entre outros – tão prontos pra te fazer jogar o controle longe quando tu falhar em desviar de uma rajada Ki.

