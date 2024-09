Matuê traz trap e emoção para o Free Fire Salve, tropa do Free Fire! Se você achava que a Garena não ia surpreender mais, pode ir mudando de ideia! Aquele que manda no trap,... Game Hall|Do R7 05/09/2024 - 11h11 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h11 ) ‌



Free Fire

Salve, tropa do Free Fire! Se você achava que a Garena não ia surpreender mais, pode ir mudando de ideia! Aquele que manda no trap, Matuê, tá chegando no game com uma parceria braba, e o Free Fire vai ficar ainda mais pesado. Quem curte meter bala ao som de um bom trap, agora vai poder fazer isso com o toque especial de um dos maiores rappers do Brasil. E, mano, se prepara porque além de novos itens dentro do jogo, vai rolar até música temática! Segura essa, tropinha!

