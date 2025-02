Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Chega em Agosto Senhoras e senhores, o impossível aconteceu! A Konami, aquela mesma que passou anos transformando Metal Gear em pachinko e jogo mobile... Game Hall|Do R7 13/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h26 ) twitter

Senhoras e senhores, o impossível aconteceu! A Konami, aquela mesma que passou anos transformando Metal Gear em pachinko e jogo mobile, finalmente tomou vergonha na cara e está trazendo de volta um dos maiores clássicos dos games: Metal Gear Solid 3: Snake Eater, agora rebatizado com um triângulo misterioso no nome. Será que isso é um Delta? Um aviso sobre mudança? Ou só mais uma tentativa de parecer cool no marketing? Só Kojima saberia responder, mas como ele não tá aqui pra dar pitaco, seguimos com as novidades.

Não perca a chance de saber tudo sobre esse lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

