Metal Slug e Doomsday: a combinação explosiva que você não pode perder Fala, guerreiros do apocalipse! Se liga que o Doomsday: Last Survivors, aquele joguinho maroto de zumbi que já te faz suar só de pensar... Game Hall|Do R7 11/09/2024 - 12h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h22 ) ‌



Doomsday: Last Survivors

Fala, guerreiros do apocalipse! Se liga que o Doomsday: Last Survivors, aquele joguinho maroto de zumbi que já te faz suar só de pensar, trouxe uma colaboração de peso, mano. E quando eu falo de peso, tô falando da dupla mais casca-grossa dos arcades: Marco Rosso e Eri Kasamoto, diretamente do clássico Metal Slug 3. É isso mesmo, a galera da IGG não tá de brincadeira e resolveu misturar o caos do apocalipse zumbi com as rajadas de bala do Metal Slug. Se prepara, porque o rolê vai ser mais explosivo do que combo de granada em speedrun.

