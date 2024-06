Minds Beneath Us: Conheça o Thriller Distópico e Sci-Fi com Demo Disponível! A Bearbone Studio, desenvolvedora independente de Taipei, trouxe uma notícia de arrepiar: Minds Beneath Us já tem uma nova demo...

A Bearbone Studio, desenvolvedora independente de Taipei, trouxe uma notícia de arrepiar: Minds Beneath Us já tem uma nova demo disponível no Steam Next Fest de junho. E se você é fã de thrillers distópicos com toques de Blade Runner e Ghost in the Shell, vai amar essa novidade!

