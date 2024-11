Monster Hunter Outlanders – O Monstro Cabe no Seu Bolso Agora! Monster Hunter Outlanders – O Monstro Cabe no Seu Bolso Agora! Game Hall|Do R7 14/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h30 ) twitter

Monster Hunter é a franquia que nos ensinou que não há nada mais nobre do que gastar horas coletando minério e caçando criaturas que poderiam muito bem nos esmagar com uma patada. E agora, com a parceria entre a Capcom e o TiMi Studio Group, a caçada chega para a palma da sua mão com o Monster Hunter Outlanders. Isso mesmo, você poderá levar essa experiência épica para onde quiser – seja no meio da fila do mercado ou esperando o cafezinho esfriar.

