New World: Aeternum – Produtora Sênior Katy Kaszynski Explica as Novidades de Solo e PvP New World: Aeternum – Produtora Sênior Katy Kaszynski Explica as Novidades de Solo e PvP Game Hall|Do R7 04/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

New World Aeternum

E aí, sobreviventes de Aeternum! Hoje vamos falar da nova expansão de New World, Aeternum, que promete uma jogabilidade ainda mais diversificada pra galera que curte explorar solo ou pegar pesado no PvP. E nada melhor que ouvir direto da fonte: Katy Kaszynski, produtora sênior do game, respondeu várias perguntas sobre o que a gente pode esperar dessa nova fase do jogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

PS5 Pro: A nova era dos gráficos irados com mais de 50 jogos prontos pro show

Análise | Vampire Survivors: Ode to Castlevania é a Carta de Amor aos Roguelikes que Todo Gamer Precisa Jogar

Análise | CyberCorp: Ação Cibernética Frenética que Vai Te Prender na Tela