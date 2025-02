NEXON e Neople soltam trailer de The First Berserker: Khazan e deixam a galera no hype Fala, Master Racers, hoje é dia de colocar o olho em algo que pode brilhar no seu setup de respeito (e claro, esfregar na cara dos... Game Hall|Do R7 27/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fala, Master Racers, hoje é dia de colocar o olho em algo que pode brilhar no seu setup de respeito (e claro, esfregar na cara dos jogadores de console que o PC é rei). A NEXON e a Neople revelaram o trailer de The First Berserker: Khazan, que, pra quem ainda tá dormindo no ponto, é desbloqueado assim que você termina a demo. Aliás, a demo tá fervendo no Steam, mas também dá pra encarar no PS5 e no Xbox Series X|S (caso você tenha coragem de limitar sua experiência, né?).

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e ficar por dentro do hype! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. estreia no PC com rollback netcode e edição de 30º aniversário

SYNDUALITY Echo of Ada chegou e você está pronto para pilotar?

FATAL FURY: City of the Wolves – Beta Aberto chega em fevereiro com 8 personagens e muita porradaria online