NiKo agora é Razer: lenda do CS fecha com Team Razer E aí, tropa dos headshots milimétricos e do spray controlado na alma? Segura essa: Nikola “NiKo” Kovač, simplesmente um dos maiores... Game Hall|Do R7 04/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, tropa dos headshots milimétricos e do spray controlado na alma? Segura essa: Nikola “NiKo” Kovač, simplesmente um dos maiores riflers da história do Counter-Strike, acaba de fechar parceria com a Razer, a marca que é tipo a AWP dos periféricos — precisa, nervosa e temida no mercado.

Não perca a chance de saber mais sobre essa parceria incrível e o que vem por aí! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

RELOAD chega com formato insano e estreia o Siege X no Rio

Nintendo Switch 2 com DLSS: Bem-vindo ao Clubinho do Ray Tracing, finalmente

Prime Gaming em Abril: Uma Montanha-Russa de Emoções e Pixels Grátis