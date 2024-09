Nintendo confunde fãs com nova linha do tempo de Zelda Vamos lá, pessoal! Se você achava que já tinha entendido tudo sobre a linha do tempo de The Legend of Zelda, é melhor dar uma sentada... Game Hall|Do R7 03/09/2024 - 18h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 18h12 ) ‌



Tears of the Kingdom

Vamos lá, pessoal! Se você achava que já tinha entendido tudo sobre a linha do tempo de The Legend of Zelda, é melhor dar uma sentada. Parece que a Nintendo decidiu jogar uma granada na confusão e separar Breath of the Wild e Tears of the Kingdom do resto da turma. Isso mesmo! Esses dois gigantes da franquia estão oficialmente fora da linha do tempo estabelecida, como se tivessem acabado de descobrir o multiverso da loucura.

