Nintendo Switch 2 com DLSS: Bem-vindo ao Clubinho do Ray Tracing, finalmente Segura essa, porque o improvável aconteceu: a Nintendo — sim, aquela mesma que empacotava 3 JPEGs e chamava de jogo em 720p — resolveu... Game Hall|Do R7 04/04/2025 - 12h29

Segura essa, porque o improvável aconteceu: a Nintendo — sim, aquela mesma que empacotava 3 JPEGs e chamava de jogo em 720p — resolveu dar um passo rumo ao futuro com o Switch 2 Powered by NVIDIA, agora com DLSS, Ray Tracing e suporte a 4K.

Não perca a chance de saber mais sobre essa revolução no mundo dos games! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

