Nova campanha do PUBG Mobile incentiva a proteção do planeta
Game Hall|Do R7 12/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 12/09/2024 - 14h22 )



Salve, salve, tropa! Se tu achava que o PUBG MOBILE era só sobre pegar loot e dar aquele tiro certeiro na cabeça do inimigo, cê tá muito enganado, mano! A partir de hoje, o bagulho ficou sério, porque os caras da Tencent decidiram meter uma campanha ambiental pra conscientizar e mobilizar a galera gamer. É isso mesmo, Play for Green é a nova iniciativa do PUBG MOBILE, e os caras tão mandando a real: enquanto a gente se diverte detonando no jogo, eles querem que a gente ajude o planeta também. E claro, com uns eventos e recompensas marotas pra gente aproveitar enquanto isso.

