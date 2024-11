Novas relíquias agitam a busca pelo lendário Cow Level em Diablo IV Se liga no mistério que tá rolando no Diablo IV! A galera tá surtando nas quebradas de Vessel of Hatred em busca do lendário Cow Level... Game Hall|Do R7 17/10/2024 - 13h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 13h09 ) twitter

Se liga no mistério que tá rolando no Diablo IV! A galera tá surtando nas quebradas de Vessel of Hatred em busca do lendário Cow Level, e parece que novos itens foram descobertos. A parada tá envolta em segredos e até teorias da conspiração entre os jogadores, que tão se unindo em um grupo no Discord pra desbravar esse enigma bovino.

