Game Hall |Do R7

Novidades em Street Fighter 6: M. Bison Chega para Dominar! Fala, lutadores! Se preparem porque o Ano 2 de Street Fighter 6 tá começando com um bang, trazendo ninguém menos que o chefão imortal...

Alto contraste

A+

A-

Fala, lutadores! Se preparem porque o Ano 2 de Street Fighter 6 tá começando com um bang, trazendo ninguém menos que o chefão imortal e tirano, M. Bison! O cara ressurgiu das cinzas e tá pronto pra distribuir porrada psíquica em todas as plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC via Steam!

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Prepare-se para o Espetáculo: Gamescom Latam Traz Lançamentos Bombásticos e Novidades

• Evento de Coleção Falsos Reflexos de Apex Legends Acontece até 9 de Julho

• Nonsense Creations e Mad Mimic Fecham Parceria para Produção de “No Heroes Here 2”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.