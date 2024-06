Game Hall |Do R7

Novidades emocionantes aguardam os fãs de velocidade em EA SPORTS F1 24 A Electronic Arts Inc. decidiu dar aquele toque especial para os fãs de velocidade com novos conteúdos gratuitos para o EA SPORTS...

Novos Desafios Chegam Gratuitamente em EA SPORTS F1 24

A Electronic Arts Inc. decidiu dar aquele toque especial para os fãs de velocidade com novos conteúdos gratuitos para o EA SPORTS F1 24. Se você já achava que a Fórmula 1 era emocionante, prepare-se para uma dose extra de adrenalina com a introdução de múltiplas temporadas de conteúdo. Cada temporada terá um tema específico, trazendo desafios inspirados na temporada atual de 2024 e na rica história da F1.

