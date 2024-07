Game Hall |Do R7

Novidades explosivas no mundo de Tekken 8! Se liga, mano! A Bandai Namco tá de volta com mais uma daquelas revelações bombásticas no Tekken Talk. A Lidia Sobieska, nossa queridíssima Primeira Ministra Guerreira, tá chegando ao Tekken 8 no dia 25 de julho de 2024.

Se liga, mano! A Bandai Namco tá de volta com mais uma daquelas revelações bombásticas no Tekken Talk. A Lidia Sobieska, nossa queridíssima Primeira Ministra Guerreira, tá chegando ao Tekken 8 no dia 25 de julho de 2024.

